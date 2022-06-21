وكالة رئاسة الحرمين للخدمات الميدانية تستعد للحج ببرامج متنوعة

استعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، لموسم حج 1443هـ، بعديدٍ من البرامج والخدمات الهادفة إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، حيث تنوّعت البرامج بين ميدانية، وخدمية، ووقائية، وإعلامية، وإرشادية، سعياً لتحقيق أعلى معايير الجودة الخدمية لقاصدي المسجد الحرام.