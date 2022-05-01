وكالة شؤون المسجد النبوي تعلن نجاح خطتها التشغيلية لشهر رمضان

وحرصت وكالة شؤون المسجد النبوي على تكثيف جهودها وأعمالها وخاصة في العشر الأواخر وليلتي ٢٧ و٢٩، وما شهده المسجد النبوي من كثافة المصلين لإدارك الليالي الفضيلة وليلة ختم القرآن، وعملت على توفير الخدمات كافة للمصلين لتعينهم على أداء عباداتهم بكل يسرٍ وسهولة، في أجواءٍ روحانية يحفّها الأمن والأمان.