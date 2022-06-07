وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن

وتعمل الوكالة على التنسيق الدائم والمستمر بين مختلف إداراتها لتنفيذ الخطط والبرامج والحملات المعدّة لموسم الحج، لتقديم خدمات متميزة لحجاج بيت الله الحرام، كما تعمل على تسخير التقنيات والتطبيقات الذكية كافة لتطوير منظومة الخدمات والأعمال المقدمة، إضافة إلى تهيئة المسجد النبوي وتجهيزه بالسجاد والسُقيا، وتكثيف برامج التنظيف والتعقيم والصيانة، وتسهيل تنقّل الزوّار عبر عربات الجولف والعربات المتنقلة، وتقديم الخدمات التوجيهية والإرشادية ليؤدي المصلون عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.