وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن
أكملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم ما قبل الحج من خلال تنظيم الحشود البشرية، وتسهيل حركتهم داخل المسجد النبوي، وتنسيق الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة لخدمة ضيوف الرحمن زوّار المسجد النبوي.
وتعمل الوكالة على التنسيق الدائم والمستمر بين مختلف إداراتها لتنفيذ الخطط والبرامج والحملات المعدّة لموسم الحج، لتقديم خدمات متميزة لحجاج بيت الله الحرام، كما تعمل على تسخير التقنيات والتطبيقات الذكية كافة لتطوير منظومة الخدمات والأعمال المقدمة، إضافة إلى تهيئة المسجد النبوي وتجهيزه بالسجاد والسُقيا، وتكثيف برامج التنظيف والتعقيم والصيانة، وتسهيل تنقّل الزوّار عبر عربات الجولف والعربات المتنقلة، وتقديم الخدمات التوجيهية والإرشادية ليؤدي المصلون عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
يُذكر أن طلائع ضيوف الرحمن بدأوا بالوصول إلى المدينة المنوّرة لأداء فريضة حج هذا العام، حيث استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، السبت الماضي، أولى رحلات الحج القادمة من إندونيسيا.