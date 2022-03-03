وكالة شؤون المسجد النبوي تناقش برامج واستعدادات الإدارات لشهر رمضان المبارك

عقدت الوكالة المساعدة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، أمس، اجتماع بحث خطط وبرامج الإدارات والوحدات المرتبطة بها خلال شهر رمضان المبارك.

وناقش الاجتماع الذي عُقِد برئاسة الوكيل المساعد للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية المهندس فوزي بن عبدالهادي الحجيلي، وبحضور مديري الإدارات العامة ومديري الإدارات التابعة لها، استعدادات وخطة الإدارات وجاهزيتها، وخطط وأعمال التطهير والتعقيم، وتأمين الطيب والبخور، وخطة نظافة السجاد وفرشه، إضافة إلى الاطلاع على خطة إفطار الصائمين، وخطة تأمين سقيا زمزم، والجاهزية القصوى لتقديمها بكل الطرق المتاحة، والخطة التشغيلية للمرافق.

كما بحث الاجتماع خطة تنفيذ أعمال المختبر، والجولات الميدانية لتحقيق الوقاية البيئية، واستعدادات إدارة معالجة الظواهر السلبية لتقييم توصياتها للدراسات المنجزة، وأهمية التكاتف والتعاون بين الإدارات لتقديم منظومة خدمات متكاملة تسهم في الارتقاء بكل محاور الأعمال بالمسجد النبوي خلال الشهر المبارك.