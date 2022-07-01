وكالة شؤون المسجد النبوي توفّر أرقى الخدمات لذوي الإعاقة

وحول المصليات الخاصة بذوي الإعاقة، خُصِّصت "۱۰" مصليات في أنحاء المسجد كافة؛ منها "٣" مصليات في التوسعة الشمالية، و"٣" مصليات في التوسعة الغربية، و"٣" مصليات في التوسعة الشرقية، كما هُيِّئت غرفة خاصة للصم والبكم في سطح المسجد النبوي تتسع لـ"۱۰۰" شخص.