وكالة وزارة الحج لشؤون الزيارة بالمدينة: الحجاج القادمون جواً بلغوا 99884

وتسعى وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة لتقديم حزمة من الخدمات للزوار والمعتمرين، حيث قامت الوكالة بعدد 189 جولة تفقدية لتقييم مساكن الحجاج، ومباشرة 285 حالة تفويج على السكن، ومباشرة 37 حالة مغادر من السكن، فيما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم 121 حاجاً، و13 زيارة تفقدية للحجاج المنومين بالمستشفيات، و86 زيارة لتقييم أداء مقدمي الخدمات، وتبلغ نسبة جاهزية مساكن الحجاج للعينة التي تم متابعتها 75%، فيما بين التقرير أنه لم يتم تسجيل أي مفقودات للحجاج.