وكلاء "الشؤون الإسلامية" يشيدون برعاية قيادة المملكة للمسابقات القرآنية

وقال وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية، الشيخ عواد بن سبتي العنزي، إن المسابقة تعتبر ميدانًا للتنافس بين القراء، حيث يتطلع للمشاركة فيها طلاب وطالبات التحفيظ من كل مناطق المملكة، لما حظيت به هذه المسابقة من ثقة غالية ومنهجية عالية وسمعة طيبة في ميدان تعليم القرآن الكريم.

ولفت الشيخ "العنزي" إلى أن هذه المسابقة القرآنية تشكّل أحد أبرز المعالم المضيئة في خدمة كتاب الله ونشره وتكريم ورعاية أهله في المملكة، ومما يزيدها بهاءً أنها تحمل اسم جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي رعاها منذ أن كانت فكرة حتى أصبحت علامة مميزة وثمرة يانعة في خدمة كتاب الله تعالى.