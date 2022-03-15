وكيل إمارة تبوك يدشن فرضية خطة مكافحة التلوث البحري بالزيت

ويهدف التمرين إلى تحقيق الاستفادة القصوى التي تترجم اشتراطات أفضل الممارسات العالمية وتناقل الخبرات والمعرفة بين جميع الجهات المشاركة، إذ يعد التمرين التعبوي وفرضيته جزءًا مهمًّا ضمن جهود المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التي تهدف لضمان الجاهزية والاستعداد للحالات الطارئة، وفقًا للخطط والبرامج الحكومية المعنية.