وكيل "الشؤون الإسلامية" يتفقّد مكتب الدعوة والإرشاد في إمارة دبي.. ويلتقي الدعاة

والتقى الشيخ عواد بن سبتي العنزي بعدد من دعاة الوزارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نقل، خلاله سلام وتحيات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مؤكدًا حرص الوزارة على عظيم الرسالة التي يضطلع بها الدعاة خارج المملكة في نشر المنهج الوسطي، وتلمّس حاجة الناس في كل ما يهمهم في أمور دينهم لاسيما مع قرب موسم شهر رمضان المبارك.