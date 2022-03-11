وكيل "الشؤون الإسلامية" يتفقّد مكتب الدعوة والإرشاد في إمارة دبي.. ويلتقي الدعاة

تفقّد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ عواد بن سبتي العنزي، يوم أمس الخميس، مكتب الدعوة والإرشاد التابع للوزارة بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ للوقوف على المكتب والخدمات التي يقدمها في مجال العمل الإسلامي ونشر الدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال في جميع أرجاء دولة الإمارات الشقيقة.
وفي مستهلّ الجولة، اطلع "العنزي" على أقسام المكتب ومرافقه والمكتبة المركزية، مستمعًا من مدير المكتب المكلف الشيخ محمد بن حمدان العتيبي لشرح موجز عن المكتب ومناشطه، والخدمات التي يقدمها في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، والمناشط الدعوية التي ينظمها.
والتقى الشيخ عواد بن سبتي العنزي بعدد من دعاة الوزارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نقل، خلاله سلام وتحيات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مؤكدًا حرص الوزارة على عظيم الرسالة التي يضطلع بها الدعاة خارج المملكة في نشر المنهج الوسطي، وتلمّس حاجة الناس في كل ما يهمهم في أمور دينهم لاسيما مع قرب موسم شهر رمضان المبارك.
وبيّن "العنزي" أن الوزارة تعنى عناية تامة بنشر رسالة الإسلام الصحيح القائم على الوسطية والاعتدال، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، ونبذ الغلو وخطابات الكراهية، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدعوية وتنويعها بما يحقق الأهداف المنشودة.
وفي ختام اللقاء، استمع الشيخ عواد العنزي لاستفسارات الدعاة في كل ما يتعلق بالعمل الدعوي والإرشادي، حاثًّا الجميع على بذل المزيد من الجهد للقيام بالرسالة المنشودة.