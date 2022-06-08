وكيل "الصحة": زيادة الإصابات بكورونا بسبب تراجع التقيد بالاحترازات

أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جوخدار أن هناك أسباباً كثيرة لعودة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك بعدما شهدت أرقام الإصابات تجاوز ألف إصابة اليوم، وهو الرقم الذي لم تسجله المملكة منذ فترة طويلة.
وقال "جوخدار" خلال حديثه لقناة "الإخبارية"، إن "أسباب عودة ارتفاع الإصابات متعددة، ومن أهمها هو التخفف من التزام المجتمع بالإجراءات الاحترازية من الفيروس، على اعتبار أن الأعراض أصبحت خفيفة؛ نظرًا لتكرار الإصابات، وشكّل ذلك تساهلاً في الإصابات مما سبب زيادة العدوى".
ونوّه إلى أن مناعة المجتمع أصبحت قوية، ولن يكون التأثير كبيرًا؛ نظرًا لكونه تم تطعيم أكثر من 80% من سكان المملكة، ويُعتبر ذلك رقمًا عاليًا بالنسبة للجرعة الثانية، وكذلك تجاوزت المملكة الرقم نفسه من المستهدفين بالجرعة الثالثة.
وبيّن الوكيل أن أغلب الحالات التي دخلت العناية المركزة لم يستكملوا الجرعات من اللقاح.