وكيل "الصحة": زيادة الإصابات بكورونا بسبب تراجع التقيد بالاحترازات

ونوّه إلى أن مناعة المجتمع أصبحت قوية، ولن يكون التأثير كبيرًا؛ نظرًا لكونه تم تطعيم أكثر من 80% من سكان المملكة، ويُعتبر ذلك رقمًا عاليًا بالنسبة للجرعة الثانية، وكذلك تجاوزت المملكة الرقم نفسه من المستهدفين بالجرعة الثالثة.