وكيل محافظة الطائف يشهد انطلاق المؤتمر الثاني عشر لداء السكري

بدأ الحفل الخطابي بعرض فيلم بعنوان "وفاء" يحكي مسيرة الراحل الدكتور زكريا الدويك أحد مؤسسي هذا المؤتمر، والذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا.. تلا ذلك كلمة لمدير الشؤون الصحية سعيد بن جابر القحطاني أشار فيها إلى أن وزارة الصحة حريصة على تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لمرضى السكري والغدد الصماء من خلال إنشاء مراكز متخصصة ومتقدمة للسكري في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بجانب ما يقدم من جهد للرعاية الصحية المتميزة للمرضى بشقيها العلاجي المتمثل في الفحوصات الطبية والمخبرية والدوائية.