وكيل محافظة الطائف يشهد انطلاق المؤتمر الثاني عشر لداء السكري

دشن وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي، صباح اليوم، حفل افتتاح مؤتمر الطائف الوطني الثاني عشر لداء السكري، الذي تنظمه مديرية الشؤون الصحية بالطائف بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.
بدأ الحفل الخطابي بعرض فيلم بعنوان "وفاء" يحكي مسيرة الراحل الدكتور زكريا الدويك أحد مؤسسي هذا المؤتمر، والذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا.. تلا ذلك كلمة لمدير الشؤون الصحية سعيد بن جابر القحطاني أشار فيها إلى أن وزارة الصحة حريصة على تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لمرضى السكري والغدد الصماء من خلال إنشاء مراكز متخصصة ومتقدمة للسكري في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بجانب ما يقدم من جهد للرعاية الصحية المتميزة للمرضى بشقيها العلاجي المتمثل في الفحوصات الطبية والمخبرية والدوائية.
وأضاف القحطاني أن المؤتمر سوف يشهد هذا العام عددًا من المحاور المهمة والمتنوعة التي تناقش العديد من القضايا المرتبطة بالسمنة والأمراض المصاحبة لها وأحدث ما توصلت إليه طرق العلاج في العالم.
وعرضت اللجنة المنظمة فيلمًا يحكي قصة شاب أصيب بداء السكر في سن العاشرة، وبالإرادة والعزيمة تخطى مرحلة المرض، إلى أن وصل لما يريد وهو الآن في السنة الأخيرة في كلية الطب بجامعة الطائف، ثم قام وكيل المحافظة بتكريم المشاركين.
وكان وكيل محافظة الطائف قد افتتح -قبيل حفل تدشين المؤتمر- المعرض المصاحب؛ حيث تَجَوّل في أرجاء المعرض، واطلع على محتوياته التي شملت الكتيبات والنشرات الصحية التوعوية والتثقيفية واللوحات الإحصائية.