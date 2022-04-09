وكيل وزارة الحج والعمرة: النسبة الأكبر لحج هذا العام ستكون للحجاج القادمين من خارج المملكة

كشف وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد، أن النسبة والحصة الأكبر لحج هذا العام ستكون للحجاج القادمين من خارج المملكة ولاسيما أنهم في العامين الماضيين لم يُمكّنوا من أداء الفريضة بسبب ظروف جائحة كورونا، وذلك على مبدأ النسبة والتناسب وتلبية الطلب لضيوف الرحمن من خارج المملكة.
وأكد في هذا الصدد الترحيب بجميع المسلمين من كل دول العالم، وأنه لن يكون هناك أي دولة مستثناة من أداء الحج، مشيرًا إلى أن المشاعر المقدسة في مكة المكرمة لها حدود شرعية وزمانية تتطلب أداء المناسك في وقت ومكان معين فهناك حصص مخصصة لكل دولة وهي نسبة واحد إلى ألف، وهذا ما سيتم العمل به في حج هذا العام مع استكمال الشروط الصحية.
ورد في حديثه لقناة العربية عن اشتراط الحصول على الجرعة الثالثة لمن أراد الحج من داخل السعودية، بأن "تعريف المحصن في السعودية هو من أتم الحصول على ثلاث جرعات من اللقاح، وبالتالي فإن المتقدمين لأداء الحج من المواطنين والمقيمين سيكونون ممن استكملوا اللقاح لثلاث جرعات".
وأعلنت وزارة الحج والعمرة أنه انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وضمان سلامتهم وأمنهم، واهتمام المملكة العربية السعودية بانتظام فريضة الحج، وتمكين أكبر عددٍ من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف في أجواء من الروحانية والطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
فقد تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـ / 2022م إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.