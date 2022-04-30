"ولادة مكة" تستقبل أكثر من 22 ألف حالة خلال الـ 28 يومًا الماضية من رمضان

وأوضح الدكتور هلال المالكي أنه "تم إعداد خطة لشهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر، روعي فيها تكامل الخدمات التي تخص المراجع في جميع الأوقات وأثناء الإجازات الرسمية، فالعمل لدينا طوال ٢٤ ساعة، فلله الحمد جميع الأقسام على أتم الاستعداد لأي ظرف، وفي أي وقت لتقديم الخدمات الصحية للمرضى وزوار بيت الله".