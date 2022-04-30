"ولادة مكة" تستقبل أكثر من 22 ألف حالة خلال الـ 28 يومًا الماضية من رمضان

كشف المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور هلال بن هلال المالكي، أن المستشفى يواصل تقديم خدماته الصحية والعلاجية خلال شهر رمضان المبارك للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.
وأوضح الدكتور هلال المالكي أنه "تم إعداد خطة لشهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر، روعي فيها تكامل الخدمات التي تخص المراجع في جميع الأوقات وأثناء الإجازات الرسمية، فالعمل لدينا طوال ٢٤ ساعة، فلله الحمد جميع الأقسام على أتم الاستعداد لأي ظرف، وفي أي وقت لتقديم الخدمات الصحية للمرضى وزوار بيت الله".
وأكد الدكتور المالكي أن المستشفى استقبل خلال شهر رمضان المبارك 9962 مراجعًا في الطوارئ، و11663 مراجعًا للعيادات، وتم إجراء 411 عملية جراحية، بالإضافة إلى 634 ولادة تنوعت بين القيصري والطبيعي، بالإضافة إلى عمل 4477 أشعة تنوعت ما بين أشعة صوتية ورنين مغناطيسي وأشعة مقطعية.
وبيّن الدكتور هلال أن المستشفى يضم عددًا من الأقسام الحيوية التي يرتادها المراجعون خلال فترة الإجازة كمتابعة الحوامل والولادة والأطفال، وكذلك أقسام العمليات والتي تعنى بالولادة القيصرية والطوارئ والخدمات المساندة مثل الأشعة والمختبر والصيدلية، وبتعاون جميع الأقسام بالمستشفى نظفر ولله الحمد بتقديم أعلى معايير الجودة في خدماتنا الصحية التي تقدم للمرضى، سواء من قاطني منطقة مكة المكرمة أو زوارها.
وأشار إلى أن مستشفى الولادة يعد من أكبر مستشفيات المنطقة الغربية في تخصص الولادة والأطفال، ويضم تخصصات دقيقة تهتم بالنساء والأطفال تديرها كوادر سعودية متخصصة ذات كفاءة عالية.