ولادة 6 إناث.. "السودة" تعلن بدء تكاثر الوعول الجبلية

وقد جاءت هذه المبادرة ضمن عدد من المبادرات البيئية التي أطلقتها الشركة بما يسهم في تنمية الغطاء النباتي والحياة الفطرية بمنطقة مشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع الذي سيجذب مليوني زائر على مدار العام بحلول عام 2030م.