ولي العهد: علاقاتنا رائعة ومذهلة مع قطر والشيخ تميم قائد رائع

في حواره مع مجلة "ذا أتلانتك" الأمريكية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع علاقاتنا اليوم باتت رائعة ومذهلة مع قطر، لافتاً أن الشيخ تميم شخص رائع، وقائد رائع، وكذلك الحال لبقية قادة دول الخليج.

وفي ردٍ على تساؤل المجلة: لقد تغير موقفك الآن كثيرًا عن موقفك قبل عدة أشهر، رد ولي العهد: "إنه شجار بين أفراد العائلة".

وفي تعقيب المجلة: شجار عائلي، هل انتهى الشجار العائلي؟ أجاب سمو ولي العهد: بالتأكيد، العائلة تظل عائلة، والأمر مثل شجار بين الأشقاء، مما يعني أنهم حتمًا سيتجاوزونه، وحتمًا سوف نصبح أفضل الأصدقاء، فلدى دول مجلس التعاون الخليجي نفس النظام، ولدينا نفس الآراء السياسية بنسبة 90% على ما أعتقد، ونواجه نفس المخاطر الأمنية، ونفس التحديات والفرص الاقتصادية، ولدينا كذلك نفس المجتمع والنسيج الاجتماعي، لذا نحن كلنا كدول مجلس التعاون الخليجي مثل دولة واحدة، وهذا ما دفعنا لتأسيس مجلس التعاون والعمل معًا؛ لأن عملنا معًا سيضمن أمننا، ويضمن نجاح خطتنا الاقتصادية، وسيُظهر أن أجندتنا السياسية يمكنها أن تنجح أيضًا، ومن المؤكد أن هناك بضعة اختلافات، لكن دورنا يتمثل في تعزيزالمصالح، وحل الاختلافات.

وحول تساؤل أتلانتيك: اعتقد بعض السعوديين أن ذلك نوعًا من أنواع الحروب الباردة بين البلدين، لقد كانوا خائفين مما قد يحدث لهم أو لذويهم في حال أيدوا قطر، كيف تعتقد أنهم يشعرون الآن بعد أن عاد الدفء في العلاقات فجأة، وكأن العلاقة قد أُصلحت؟ يبدو أن هذا تغييرًا كبيرًا.

أوضح ولي العهد: "لا أرغب في الحديث عن أشياء سلبية، لقد تجاوزنا الأمر، واليوم باتت لدينا علاقات رائعة ومذهلة مع قطر، والشيخ تميم شخص رائع، وقائد رائع، وكذلك الحال لبقية قادة دول الخليج، وهدفنا وتركيزنا منصب على كيفية بناء مستقبل رائع، فهم قريبون منا جدًّا الآن، وأصبحنا أفضل من أي وقت آخر على مر التاريخ.