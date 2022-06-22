ولي العهد في برقية للأمير الحسين بن عبدالله الثاني: زيارتي للأردن أكدت عمق العلاقات بين بلدينا

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية، للأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، لدى مغادرته عمّان بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
لقد أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التي تربط بين بلدينا، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
متمنياً لسموكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الأردني الشقيق المزيد من التقدم والنماء.
وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
عمّان: 23/ 11/ 1443هـ
الموافق: 22/ 6/ 2022م