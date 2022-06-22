ولي العهد في برقية للأمير الحسين بن عبدالله الثاني: زيارتي للأردن أكدت عمق العلاقات بين بلدينا

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية، للأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، لدى مغادرته عمّان بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: