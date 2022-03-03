ولي العهد لـ"أتلانتك": الإعدام تخلصنا منه بالكامل.. عدا فئة واحدة

ردّ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على سؤال لمجلة "أتلانتك" حول استخدام السعودية عقوبة الإعدام على نحوٍ متكرر، وأنها تتعرض لكثيرٍ من الانتقادات، حيث قالت المجلة: لديكم عقوبة قطع اليد، وعقوبات أخرى تفرضها الشريعة الإسلامية، فهل كل هذا يعني أنك تريد التخلص من هذه العقوبات؟

وجاءت إجابة سمو ولي العهد على النحو التالي: "فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، لقد تخلصنا منها جميعًا ما عدا فئة واحدة، وهذه الفئة مذكور في القرآن، ولا يُمكننا فعل أي شيء حيالها، حتى لو رغبنا في فعل شيء ما؛ لأن فيها قولًا صريحًا، فإذا قتل أحدٌ شخصًا آخر، فإن لعائلة المقتول الحق - بعد الذهاب للمحكمة - في المطالبة بقتله، ما لم يعفوا عنه. أو إذا كان شخص يُهدد حياة كثير من الناس، فهذا يعني أنه يجب أن يُعاقب بالإعدام، وهذا نصَّ عليه القرآن، بغض النظر عمَّا إذا كنت أحب ذلك أم لا، فليست لدي القدرة على تغييره".