ولي العهد: لا نتشبه بأمريكا أو دبي.. لدينا مقومات اقتصادية وثقافية للتطور والإبداع

أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حديثه إلى مجلة "ذا أتلانتك" الأمريكية أن المملكة تسعى إلى إضافة شيء جديد للعالم من خلال مشاريع فريدة من نوعها، مشيراً إلى أن السعودية لديها مقومات اقتصادية وثقافية تخول لها التطور والإبداع، وأنها لا تحاول التشبه بدبي أو أمريكا.

وفي معرض رده على سؤال محاوره حول التطور المستمر في المملكة، الذي يشبه أمريكا ودبي، قال ولي العهد: "إننا لا نحاول أن نكون مثل دبي أو أمريكا، بل نسعى إلى أن نتطور بناءً على ما لدينا من مقومات اقتصادية وثقافية، وقبل ذلك الشعب السعودي وتاريخنا . نحن نحاول أن نتطور بهذه الطريقة".

مضيفاً: "ولذا لا نريد أن نقدم مشاريع منسوخة من أماكن أخرى، بل نريد أن نضيف شيئًا جديدًا للعالم، فالكثير من المشاريع التي تقام في المملكة تعد فريدة من نوعها، إنها مشاريع ذات طابع سعودي".

وضرب ولي العهد أمثلة على المشاريع السعودية الفريدة، والتي تنطلق من جوهر مقوماتها الثقافية والاقتصادية، بقوله: "فإذا أخذنا العلا على سبيل المثال، فهي موجودة في السعودية فقط، لا يوجد أي نموذج مثلها على هذا الكوكب. وإذا أخذنا أيضاً على سبيل المثال مشروع الدرعية، فهو أكبر مشروع ثقافي في العالم، ويعد فريدًا من نوعه. كما أن المشروع يعد مشروعًا تراثيًّا ثقافيًّا ذا طابع نجدي".

وتابع الأمير محمد بن سلمان، قائلاً: "وإذا رأينا على سبيل المثال مشروع جدة القديمة، فهو مشروع تطويري قائم على التراث الحجازي، وهذا يعد أمرًا فريدًا من نوعه كذلك، وإذا أخذنا نيوم على سبيل المثال، وذا لاين، المدينة الرئيسية في نيوم، فهي تمثل مشروعًا فريدًا من نوعه تم إنشاؤه وصنعه بواسطة السعودية. إنه لا يعد مشروعًا منسوخًا من أي مشروع آخر موجود في أي منطقة في العالم. بل يمثل تطورًا وإيجادًا للحلول التي لم يتمكن أحد من إيجادها. ولنأخذ على سبيل المثال مشروع القدية في الرياض، الذي يعد أكبر مشروع ترفيهي ثقافي رياضي في العالم، حيث تبلغ مساحته 300 كيلو متر مربع تقريبًا، وهي المساحة التي تعتبر أكبر من مساحة العديد من دول العالم. ويشمل هذا المشروع كذلك مشاريع ضخمة مثل: مدينة الملاهي، المشاريع الثقافية، المشاريع الرياضية، والمشاريع العقارية".

وشدد ولي العهد على أن جميع المشاريع السعودية فريدة وإبداعية، وغير منسوخة، بقوله: "جميع هذه المشاريع تم عملها بطريقة لم تشهدها مدن أخرى مثل: أورلاندو على سبيل المثال، ولا أي مكان آخر حول العالم؛ لذا فإننا نؤكد مجددًا أننا لا ننسخ المشاريع، بل نحن نحاول أن نكون إبداعيين. إننا نحاول استخدام الأموال التي نملكها في صندوق الاستثمارات العامة، والأموال التي نملكها في ميزانية الحكومة بطريقة إبداعية تعتمد على ثقافتنا وعلى الإبداع السعودي. أعطني مثالًا على أن أحد المشاريع منسوخة؟.. لا يوجد".