ولي العهد: مرجعنا تعاليم الإسلام الحقيقية التي عاش بها المصطفى والخلفاء الراشدون

قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" إن مصطلح "الإسلام المعتدل" ربما يجعل المتطرفين والإرهابيين سعداء، حيث إنها أخبار جيدة لهم إذا استخدمنا ذلك المصطلح، فإذا قلنا "الإسلام المعتدل" فإن ذلك قد يوحي بأن السعودية والبلدان الأخرى تقوم بتغيير الإسلام إلى شيءٍ جديد.

وقال ولي العهد: نحن نرجع إلى تعاليم الإسلام الحقيقية، التي عاش بها الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الأربعة الراشدون، حيث كانت مجتمعاتهم منفتحة ومسالمة، وكان عندهم مسيحيون ويهود يعيشون في تلك المجتمعات، وأرشدتنا هذه التعليم إلى أن نحترم جميع الثقافات والديانات بغض النظر عنها، وهذه التعاليم كانت مثالية، ونحن راجعون إلى الجذور، إلى الشيء الحقيقي.

وأضاف: إن ما حدث هو أن المتطرفين اختطفوا الدين الإسلامي وحرّفوه، بحسب مصالحهم، حيث إنهم يحاولون جعل الناس يرون الإسلام على طريقتهم، والمشكلة هي انعدام وجود من يجادلهم ويحاربهم بجدية، وبذلك سنحت لهم الفرصة في نشر هذه الآراء المتطرفة المؤدية إلى تشكيل أكثر جماعات الإرهاب تطرفًا، في كلٍّ من العالمين السني والشيعي.