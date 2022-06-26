ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر السلام ، مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق. وأُجريت لدولته مراسم الاستقبال الرسمية.
وعقد سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء العراقي جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عددٍ من المسائل بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
حضر الجلسة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.
فيما حضر من الجانب العراقي، وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين، ووكيل جهاز المخابرات الوطني ماجد علي حسين، ومدير المكتب الخاص لرئيس الوزراء أحمد نجاتي، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون المراسم حسنين رشيد الشيخ.