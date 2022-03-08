"ولي العهد" يؤسس لمجتمع نموذجي ويواصل إصلاح التشريعات بنظام جديد للأحوال الشخصية

ويأتي نظام الأحوال الشخصية ضمن سلسلة الإصلاحات التشريعية التي تشهدها السعودية تحت مظلة رؤية 2030، ويتابعها عن كثب ويشرف عليها مباشرة سمو ولي العهد -حفظه الله- في إطار حرص سموه على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الإنسان.. ولا تبتعد هذه الأهداف عن تطلعات رؤية 2030 التي شملت ببرامجها كل مناحي الحياة.