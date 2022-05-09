ولي العهد يتلقى اتصالات هاتفية من رئيسي تركيا ومصر وولي عهد الكويت

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.
واطمأن الرئيس التركي على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً الله تعالى دوام الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ.
وقد عبر سمو ولي العهد عن الشكر لرئيس جمهورية تركيا على مشاعره الأخوية النبيلة.
كما أعرب الرئيس التركي عن الشكر والتقدير على ما حظي به والوفد المرافق له من حسن استقبال وكرم الضيافة خلال زيارته للمملكة.
وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
واطمأن الرئيس المصري على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً المولى عز وجل لخادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والعافية.
وقد عبر سمو ولي العهد عن الشكر لفخامة رئيس جمهورية مصر على مشاعره الأخوية الصادقة.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.
واطمأن سمو ولي عهد الكويت على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً الله تعالى دوام الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ.
وقد عبر سمو ولي العهد عن الشكر لسمو ولي عهد الكويت على مشاعره الأخوية الصادقة.