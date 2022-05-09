ولي العهد يتلقى اتصالات هاتفية من رئيسي تركيا ومصر وولي عهد الكويت

وقد عبر سمو ولي العهد عن الشكر لرئيس جمهورية تركيا على مشاعره الأخوية النبيلة.

كما أعرب الرئيس التركي عن الشكر والتقدير على ما حظي به والوفد المرافق له من حسن استقبال وكرم الضيافة خلال زيارته للمملكة.