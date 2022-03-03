ولي العهد يتلقى اتصالاً من الرئيس الروسي ويوضح موقف المملكة من الأزمة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وفيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، أوضح سمو ولي العهد موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار، وأن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف.

وحول تأثير الأزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة، جدد سموه حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها منوهاً بدور اتفاق أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه.