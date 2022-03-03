ولي العهد يتناول أسباب الإرهاب.. من الإخوان المسلمين إلى أسامة بن لادن وداعش

بعيداً عن أمور السياسة والاقتصاد، رسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صورة زاهية للمملكة، كقائدة للعالم الإسلامي، وحاضنة للحرمين الشريفين، وتحدث عن جهود المملكة في محاربة الإرهاب بشمولية متكاملة الأركان، ينتج عنها دولة تطبق مبادئ الإسلام على صورته الأولى، من السماحة والعدل والبعد عن المغالاة والتطرف.

وأسهب ولي العهدـ في مقابلة مطولة لصالح مجلة "ذا أتلانتك"، وهي إحدى أقدم وسائل الإعلام الأمريكية، في حديثه عن أسباب التطرف في المنطقة والعالم، محملاً جماعة الإخوان المسؤولية عن الجماعات الإرهابية التي خرجت من تحت عباءتها، مثل القاعدة وداعش، وإرهابيين بخطورة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري.

ردع المتطرفين

واعتبر ولي العهد "الإخوان المسلمين" واحدة من أهم المهددات لأمن واستقرار المنطقة، بالنظر إلى تاريخها وإرثها الفكري الأسود، إلا أن سموه عاد وأكد التزام المملكة بمواصلة مسؤولياتها في الحرب ضد الإرهاب وردع المتطرفين.

وكان ولي العهد صريحاً إلى أقصى درجة، عندما أجاب عن سؤال تناول أسباب الإرهاب في المنطقة، قائلاً إن "جماعة الإخوان المسلمين تلعب دوراً كبيراً وضخماً في خلق كل هذا التطرف".

وأضاف: "بعضهم يعد كجسر يؤدي بك إلى التطرف، وعندما تتحدث إليهم لا يبدون وكأنهم متطرفون، ولكنهم يأخذونك إلى التطرف".

بن لادن

وضرب الأمير محمد بن سلمان بمثال على حديث، وقال: "أسامة بن لادن والظواهري كانا من الإخوان المسلمين، وقائد تنظيم داعش كان من الإخوان المسلمين، ولذلك تعد جماعة الإخوان المسلمين وسيلة وعنصراً قوياً في صنع التطرف على مدى العقود الماضية، ولكنَّ الأمر لا يقتصر على جماعة الإخوان المسلمين فحسب، بل خليط من الأمور والأحداث، ليس فقط من العالم الإسلامي، بل حتى من أمريكا التي بخوضها حربًا في العراق أعطت للمتطرفين فرصة سانحة".

وكان ولي العهد أكثر صراحة عندما أعلن أن هناك "بعض المتطرفين في السعودية ليسوا من جماعة الإخوان المسلمين، إلا أنهم لعبوا دورًا في ذلك، خصوصًا بعد قيام الثورة في إيران عام 1979م، ومحاولة الاستيلاء على المسجد الحرام بمكة المكرمة".

جهود المملكة

وأعلن ولي العهد في الحوار أن للمملكة جهوداً كبيرة، تقوم من خلالها بمسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن الإسلام والمسلمين، من خلال التصدي لكل من يحاول اختطاف الإسلام من السنة أو الشيعة.

وكشف ولي العهد في الحوار مع المجلة عن قيام المملكة بمشروع كبير، يهدف إلى توثيق الأحاديث النبوية المثبتة، من أجل تحييد كل ما قد يجد فيه المتطرفون مدخلًا لتبرير تطرفهم أو أعمالهم الإرهابية.

وتناول ولي العهد مصطلح "الإسلام المعتدل"، وألمح أنه قد يكون سبب سعادة المتطرفين والإرهابيين. وقال سموه: "إذا قلنا "الإسلام المعتدل" فإن ذلك قد يوحي أن السعودية والبلدان الأخرى يقومون بتغيير الإسلام إلى شيءٍ جديد".

تعاليم الإسلام

وتابع سمو ولي العهد: "نحن نرجع إلى تعاليم الإسلام الحقيقية، التي عاش بها الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الأربعة الراشدون، حيث كانت مجتمعاتهم منفتحة ومسالمة، وكان عندهم مسيحيون ويهود يعيشون في تلك المجتمعات، وأرشدتنا هذه التعاليم أن نحترم جميع الثقافات والديانات بغض النظر عنها. وهذه التعاليم كانت مثالية، ونحن راجعون إلى الجذور، إلى الشيء الحقيقي".