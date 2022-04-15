ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الصيني لتعزيز الشراكة والعلاقة الإستراتيجية

وجرى خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها ضمن أعمال اللجنة السعودية - الصينية المشتركة، كما اتفق الجانبان على بذل مزيدٍ من الجهد لتعزيز الشراكة والعلاقة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين.