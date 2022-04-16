ولي العهد يُجري اتصالًا هاتفيًّا بشهباز شريف ويهنئه بتوليه رئاسة وزراء باكستان

وقد عبّر رئيس الوزراء الباكستاني عن امتنانه لما تتلقاه باكستان من دعم من المملكة؛ فيما أكد سمو ولي العهد حرص القيادة في المملكة على دعم باكستان الشقيقة في المجالات كافة.