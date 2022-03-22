ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة 101 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية

وفور وصول سمو ولي العهد عزف السلام الملكي.

وعقب ذلك بدئ حفل التخريج بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية كلمة ثمن فيها رعاية سمو ولي العهد لحفل تخريج الدفعة 101 من طلبة الكلية، بعد أن أمضوا في هذه الكلية أكثر من 3 أعوام من الدراسة والتأهيل، انتظموا خلالها في عدد من المسارات والبرامج الدراسية التي دمج فيها التعليم الأكاديمي والتدريب التخصصي والإعداد المعنوي لبناء شخصية عسكرية محترفة في مختلف التخصصات التي تحتاجها القوات الجوية.

وأوضح أن هذه الدورة تضم 4 طلبة من مملكة البحرين وطالب من الكويت أكملوا بها كل المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والتأهيل الأكاديمي والتدريب العملي.

إثر ذلك، تم العرض العسكري لطلبة الكلية، وردد الطلاب نشيد الكلية، بعدها أدى الخريجون القسم، ثم أعُلنت النتائج، وسلم سمو ولي العهد الجوائز للطلبة المتفوقين في الدورة، كما سلم سموه جائزة السلامة.

بعد ذلك، تسلم سمو ولي العهد هديتين تذكاريتين من قائد القوات الجوية ومن قائد الكلية بهذه المناسبة.

ثم عزف السلام الملكي، والتقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد مع الطلبة الخريجين.

وحضر الحفل الأمير فهد بن خالد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن والأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد والأمير عبدالله بن فهد بن مشاري بن جلوي والأمير سطام بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز والأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض و الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز و الأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن بندر الفيصل بن عبدالعزيز و الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والأمير سعد بن تركي بن فهد بن مشاري بن جلوي والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني و الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز و الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران و الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا و الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز و الأمير محمد بن خالد بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز و الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز و الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز وكبار المسؤولين والملحقون العسكريون لدى المملكة وأولياء أمور الطلبة.