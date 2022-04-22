ولي العهد يستعرض مع رئيس السنغال أوجه العلاقات بين البلدين

حضر الاستقبال الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد النفيعي.