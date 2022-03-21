ولي العهد يستعرض مع رئيس مجلس السيادة السوداني أوجه تطوير العلاقات بين البلدَيْن

حضر اللقاء: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.