ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء البريطاني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

حضر جلسة المباحثات: الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة.