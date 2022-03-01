ولي العهد يستقبل رئيس قبرص.. ويعقدان جلسة مباحثات رسمية بقصر اليمامة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم، الرئيس نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص.

وقد أجريت لرئيس جمهورية قبرص مراسم الاستقبال الرسمية.

بعد ذلك عقد سمو ولي العهد ورئيس جمهورية قبرص جلسة مباحثات رسمية.

ونقل سمو ولي العهد في بداية الجلسة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود له، وتمنياته لجمهورية قبرص الصديقة مزيداً من التقدم والازدهار.

فيما حمل الرئيس القبرصي سمو ولي العهد تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وتمنياته للمملكة المزيد من التطور والنماء.

وشهدت جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين، وجهود تعزيز التنسيق المشترك في مختلف المجالات، كما جرى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

حضر جلسة المباحثات الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد الشريف.

فيما حضرها من الجانب القبرصي وزير الخارجية السيد يوانيس كاسوليديس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة السيدة ناتاسا بيليديس، نائب وزير لرئيس الجمهورية السيد كيرياكوس كوشوس، وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيديس.

وقد أقام سمو ولي العهد مأدبة غداء رسمية تكريماً له.