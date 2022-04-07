ولي العهد يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس.
وعبّر سمو ولي العهد عن دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتطلعه إلى أن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في اليمن تنقله من الحرب إلى السلام والتنمية؛ متأملًا سموه أن تكون المرحلة القادمة مختلفة، ومنوهًا بما لمسه من عزم وتفاؤل لدى الجميع.
وأكد سمو ولي العهد، حرص المملكة على أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار ويعم الازدهار في البلد الشقيق.
حضر الاستقبال: الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.