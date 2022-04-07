ولي العهد يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس

وعبّر سمو ولي العهد عن دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتطلعه إلى أن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في اليمن تنقله من الحرب إلى السلام والتنمية؛ متأملًا سموه أن تكون المرحلة القادمة مختلفة، ومنوهًا بما لمسه من عزم وتفاؤل لدى الجميع.