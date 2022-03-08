صور.. ولي العهد يصطحب الرئيس المصري في جولة بحي الطريف التاريخي بالدرعية

ويعد حي الطريف التاريخي نواة تأسيس هذه الدولة المباركة، حيث تجول الرئيس المصري بصحبة سمو ولي العهد في حي الطريف مشاهداً معالمه التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - حتى عصرنا الحالي.