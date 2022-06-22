ولي العهد يغادر الأردن متوجهًا إلى تركيا

وتأتي هذه الجولة التي بدأت بمصر ثم الأردن وتليها تركيا بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان، وفق بيان للديوان الملكي.