ولي العهد يغادر الأردن متوجهًا إلى تركيا

غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المملكة الأردنية الهاشمية متوجهًا إلى تركيا.
تفصيلًا، غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، العاصمة الأردنية عمّان.
وكان في مقدمة مودعي سمو ولي العهد لدى مغادرته، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
كما كان في وداعه: الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، وسفير الأردن لدى المملكة علي الكايد، وكبار المسؤولين في الحكومة الأردنية.
وتأتي هذه الجولة التي بدأت بمصر ثم الأردن وتليها تركيا بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان، وفق بيان للديوان الملكي.
والتقى ولي العهد خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.