ولي العهد يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، والمستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد قطان (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر الشهري.
فيما حضر من جانب تشاد وزير الدولة المستشار الخاص للرئيس السيد أبكر مناني، وعضو المجلس العسكري الانتقالي اللواء بشارة عيسى جادالله، ومدير المكتب المدني للرئيس السيد عبدالكريم إدريس ديبي، وسفير تشاد لدى المملكة زكريا فضل كتر، والسكرتير الخاص للرئيس السيد إدريس يوسف بوي.