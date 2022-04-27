ولي العهد يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد

حضر اللقاء، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، والمستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد قطان (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر الشهري.