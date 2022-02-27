ولي العهد يناقش مع الرئيس الفرنسي الأوضاع في أوكرانيا وأثرها على أسواق الطاقة

وجرى خلال الاتصال بحث الأوضاع في أوكرانيا، ومناقشة أثر الأزمة على أسواق الطاقة. وفي هذا الصدد أكد سمو ولي العهد حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول، والتزام المملكة باتفاق (أوبك بلس).