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ولي العهد يناقش مع الرئيس الفرنسي الأوضاع في أوكرانيا وأثرها على أسواق الطاقة
بحثا هاتفيًّا تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدَيْن في مختلف المجالات
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا أمس الأحد من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
وتفصيلاً، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وفرص تطوير التعاون في مختلف المجالات.
المملكة حريصة على استقرار وتوازن أسواق البترول، وملتزمون باتفاق (أوبك بلس).
محمد بن سلمان
وتم مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليَّيْن.
وجرى خلال الاتصال بحث الأوضاع في أوكرانيا، ومناقشة أثر الأزمة على أسواق الطاقة. وفي هذا الصدد أكد سمو ولي العهد حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول، والتزام المملكة باتفاق (أوبك بلس).