"ومضة تربوية" يلخص "المعادلة الصعبة" في مشهد النقد السلبي للتعليم

يعد جهاز التعليم في المملكة من أكثر مؤسسات الدولة من حيث تلقي عمليات النقد بشقيه الهادف وغير الهادف، وذلك نظرًا لارتباطها بكل فئات المجتمع من ناحية ، ولأن هذا السلوك من أسهل الطرق التي يوجهها عامة الناس للآخرين من أفراد ومجتمعات ومؤسسات.
ومن الأمور المرفوضة في هذا السياق وجود التناقض بحسب المصالح والأهواء، أو الرؤية القاصرة للمشهد ككل.
وخلال رحلة التطوير التي قامت بها منذ ثلاثة أعوام؛ واجهت وزارة التعليم سيلاً من النقد السلبي ومحاولات الوقوف المستميتة في وجه التغيير؛ إلا أنها كانت ماضية في مشروعاتها التي تسعى من خلالها منافسة الإنسان عالمياً، وبناء الطالب السعودي على أسس وركائز متكاملة، وكل ذلك وفق رؤية 2030، واستناداً إلى معايير تربوية مدروسة من جميع الجوانب.
وفي أدق وصف لحالة النقد غير الهادف و"اللامسؤول" الذي تواجهه "التعليم"، لخّص حساب تربوي يدعى "ومضة تربوية" عبر "تويتر" المشهد بقوله: أصعب المعادلات التي تواجهها وزارة التعليم أن المجتمع يقوم بالحكم على فشل التعليم بامتياز منذ سنوات ثم يرفض السياسات الجديدة للتطوير ويحكم بعدم نجاحها من منظور "التعب والمشقة"!، وكذلك يتحدث التربويون عن الفاقد التعليمي أثناء التعليم عن بعد ثم يطالبون الآن بالتعليم عن بعد.
وقد جاءت هذه التغريدة أشبه بالأشعة التلفزيونية لحالة مريض مستعصية أو وصفة طبيب عجز كل "الاستشاريين" في الوصول للعلاج.
ومما يلفت الانتباه أن هذه الرؤية والكلمات المعبرة جاءت من تربوي يمثل الرأي الصائب لكثير من المعلمين والمعلمات في الميدان التعليمي، المخلصين للمهنة ولا يرضون التقليل منها، ويسعون للوصول بالتعليم في المملكة للعالمية.