"ومضة تربوية" يلخص "المعادلة الصعبة" في مشهد النقد السلبي للتعليم

وخلال رحلة التطوير التي قامت بها منذ ثلاثة أعوام؛ واجهت وزارة التعليم سيلاً من النقد السلبي ومحاولات الوقوف المستميتة في وجه التغيير؛ إلا أنها كانت ماضية في مشروعاتها التي تسعى من خلالها منافسة الإنسان عالمياً، وبناء الطالب السعودي على أسس وركائز متكاملة، وكل ذلك وفق رؤية 2030، واستناداً إلى معايير تربوية مدروسة من جميع الجوانب.