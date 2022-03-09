"ون" تُشَكّل مجلس إدارتها لترسيخ حوكمة تشغيل أعمالها

وضمَّ مجلس إدارة "ون" المهندس نواف بن محمد الشمري؛ رئيسًا له، والأستاذ فارس بن محمد الجميل نائبًا له، والمهندس راكان بن هذال الفايزي عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًّا، والدكتور عبدالمحسن بن محمد المحرج، والمهندس محمد بن طلال عرب، عضوَيْن في المجلس.