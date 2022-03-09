"ون" تُشَكّل مجلس إدارتها لترسيخ حوكمة تشغيل أعمالها

أعلنت شركة ون للاتصال والتسويق، انعقاد أولى جلسات مجلس إدارتها الذي تَشَكّل حديثًا، وضمَّ نخبة من الكفاءات المتخصصة بخبرات نوعية.
وضمَّ مجلس إدارة "ون" المهندس نواف بن محمد الشمري؛ رئيسًا له، والأستاذ فارس بن محمد الجميل نائبًا له، والمهندس راكان بن هذال الفايزي عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًّا، والدكتور عبدالمحسن بن محمد المحرج، والمهندس محمد بن طلال عرب، عضوَيْن في المجلس.
وقالت "ون" إن تشكيل مجلس إدارتها يأتي إثر تحوّلها إلى شركة "مساهمة مقفلة"، وفي سياق ترسيخ أساليب الحوكمة الإدارية في تشغيل أعمالها، والنهوض بجودة خدماتها المقدمة لعملائها؛ بما يُعَظّم من أثر "ون" في قطاعَيْ الاتصال والتسويق بالمملكة، ويسهم في متابعة المسيرة وتحقيق مزيد من الإنجازات الفريدة التي خَطَّتْها "ون" طيلة السنوات الماضية بالشراكة مع عملائها.
تقدم "ون" حزمة من المنتجات والحلول الاتصالية والتسويقية المتكاملة في مجالَيْ رفع الوعي وتحفيز السلوك، وتعمل في سبيل ذلك على ابتكار المنتجات والحلول الاتصالية، وإدارة المشروعات ذات الصلة، وتقديم خدمات الاستشارات وحلول تطوير الأعمال.
وقادت "ون" حتى اليوم مجموعة من المشروعات الاتصالية والتسويقية ذات الصلة ببرامج "رؤية السعودية 2030" ومبادراتها، بفريق عمل بلغ تعداده أكثر من 300 موظف وموظفة في مجموعة الشركات التابعة لـ "ون"، وبفلسفة إدارية تقوم على الابتكار وإيجاد نموذج فريد في كل مشروع على حِدَة، ومدفوعة بتوجّهها نحو تطوير صناعة الاتصال والتسويق بالمملكة والاستثمار النوعي فيهما.