ووري جثمانها الثرى بمقبرة المعلاة.. شاهد الجموع يشيعون والدة محمد نور

شيّعت جموع غفيرة عصر اليوم؛ والدة الكابتن محمد نور، بمقبرة المعلاة بمكة المكرمة.

وتمت الصلاة على الفقيدة عقب صلاة العصر بالمسجد الحرام، وووري جثمانها الثرى بمقبرة المعلاة بمكة المكرمة وسط دعوات لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته.

وكان "محمد نور" كتب اليوم قائلًا: ‏بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى جوار ربها أغلى ما أملك والدتي الغالية، ‏أسأل الله أن يجمعنا بها في الجنة. وسيقام العزاء في حي الشوقية بمكة المكرمة.

"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة للكابتن محمد نور، وإلى أسرة الفقيدة، داعيةً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.