"وَیَخِرُّونَ لِلۡأَذۡقَان".. آية قرآنية قد تُفهم خطأ وهذا هو المقصود بها

يمر القارئ المتدبّر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان.
وخلال شهر رمضان؛ تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.
ففي الآية 109 من سورة "الإسراء"، يقول ربنا تبارك وتعالى: "وَیَخِرُّونَ لِلۡأَذۡقَانِ یَبۡكُونَ وَیَزِیدُهُمۡ خُشُوعࣰا"، يظن بعض الناس أن السجود على الأذقان في الآية على ظاهره، وأنهم يسجدون على أذقانهم، والصواب أن معناها يخرون على وجوههم، وخصّ الأذقان بالذكر لبيان كمال تذللهم، ولأنها أول ما ينزل من الإنسان حينما يهوي ساجداً.
وهذا خطاب وجّهه ﷲ للمشركين، أنه إن لم تؤمنوا بما أنزلت فإن لله عباداً غيركم آمنوا بهذا القرآن ويبكون عند استماعه وهم بعض أهل الكتاب، والله أعلم.
يُشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعدّه الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدّمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.