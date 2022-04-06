"وَیَخِرُّونَ لِلۡأَذۡقَان".. آية قرآنية قد تُفهم خطأ وهذا هو المقصود بها

ففي الآية 109 من سورة "الإسراء"، يقول ربنا تبارك وتعالى: "وَیَخِرُّونَ لِلۡأَذۡقَانِ یَبۡكُونَ وَیَزِیدُهُمۡ خُشُوعࣰا"، يظن بعض الناس أن السجود على الأذقان في الآية على ظاهره، وأنهم يسجدون على أذقانهم، والصواب أن معناها يخرون على وجوههم، وخصّ الأذقان بالذكر لبيان كمال تذللهم، ولأنها أول ما ينزل من الإنسان حينما يهوي ساجداً.