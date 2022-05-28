ياسين الزبيدي خرج من منزله في "عدل جدة".. ولم يعد

تَغَيّب الشاب ياسين بحني الزبيدي، البالغ من العمر40 عامًا، عن المنزل الكائن بمحافظة جدة حي العدل، منذ ثمانية أيام، وتحديدًا من الجمعة الماضية، أي بتاريخ 19/ 10/ 1443هـ، ولم تعثر أسرته عليه حتى الآن.