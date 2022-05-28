ياسين الزبيدي خرج من منزله في "عدل جدة".. ولم يعد

تَغَيّب الشاب ياسين بحني الزبيدي، البالغ من العمر40 عامًا، عن المنزل الكائن بمحافظة جدة حي العدل، منذ ثمانية أيام، وتحديدًا من الجمعة الماضية، أي بتاريخ 19/ 10/ 1443هـ، ولم تعثر أسرته عليه حتى الآن.
وقال أحمد الزبيدي (ابن أخت الشاب) لـ"سبق": إن قريبه خرج عند الساعة الحادية عشرة من صباح الجمعة الماضية التاسع عشر من شهر شوال الجاري، ولم يعد إلى منزله من حينه.
وأشار إلى أنه لا يوجد لديه جهاز جوال، وأنه يعاني مرض القلب، وأجريت له عملية صمام منذ فترة ويَستخدم لها دواء، ولم يعلم ذووه أي معلومة عنه حتى نشر هذا الخبر.
وأبلغ ذوو الشاب مخفرَ شرطة الجنوبية بجدة بتغيب "ياسين".
وناشد ذوو المفقود، الأهالي في المدن التالية: (جدة، مكة، القنفذة، الليث، خميس مشيط، جيزان، الطائف، المدينة، وغيرها) البحث عنه، وعلى من يتعرف عليه إبلاغ أقرب مركز شرطة له أو الاتصال على الأرقام التالية:
0545390862، 0569977720، 0555611168