"يالله حيهم".. شاهد ترحيب رجل أمن بحجاج عراقيين يلقى إعجابًا وثناء

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، مقطع فيديو لرجل أمن وهو يرحّب بالحجاج العراقيين الواصلين لمنفذ "جديدة عرعر" الحدودي بكلمات "يالله حيهم"؛ لافتًا إعجاب وثناء الحجاج في صورة مشرقة تحمل بين طياتها ما يتميز به أبناء المملكة الذي تَشرفوا بخدمة ضيوف الرحمن والتفاني في خدمتهم والعناية بهم.