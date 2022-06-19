"يالله حيهم".. شاهد ترحيب رجل أمن بحجاج عراقيين يلقى إعجابًا وثناء

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، مقطع فيديو لرجل أمن وهو يرحّب بالحجاج العراقيين الواصلين لمنفذ "جديدة عرعر" الحدودي بكلمات "يالله حيهم"؛ لافتًا إعجاب وثناء الحجاج في صورة مشرقة تحمل بين طياتها ما يتميز به أبناء المملكة الذي تَشرفوا بخدمة ضيوف الرحمن والتفاني في خدمتهم والعناية بهم.
وأشاد رواد التواصل الاجتماعي بالجهود التي يبذلها رجال الأمن الذين لم يقتصر دورهم على توفير الأمن للحجاج؛ بل تعدى ذلك إلى السعي في إسعادهم وإدخال السرور عليهم وإكرامهم ومساعدتهم؛ منوهين بالجهود التي يبذلها رجال الأمن بمختلف القطاعات التي تباشر خدمة الحجاج بالمنافذ وأماكن تواجد الحجاج بالمشاعر وحتى مغادرتهم.
يُذكر أن منفذ "جديدة عرعر" شَهِد أمس توافد الأشقاء العراقيين القادمين لأداء فريضة الحج، وسط خدمات نوعية وجهود كبيرة تقدّمها مختلف أجهزة الدولة التي تعمل بمنظومة متكاملة وعلى مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة؛ حيث استقبل اليوم أولى الدفعات من الحجاج القادمين من مختلف المدن والمحافظات العراقية.