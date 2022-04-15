"يا أيها الساحر".. ماذا كان يقصد قوم فرعون بها عندما وقع عليهم الرجز؟

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان.
وخلال شهر رمضان؛ تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.
ففي الآية 49 من سورة "الزخرف" يقول الله عز وجل: "وَقَالُوا۟ یَـٰۤأَیُّهَ ٱلسَّاحِرُ ٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهۡتَدُونَ"، يظن بعض الناس أن قول قومِ فرعون لموسى يا أيه الساحر مسبة له وشتيمة، والصواب أن الساحر عندهم يعني العالم، ولم يكن السحر عندهم ذمًا، قال ابن عباس رضي ﷲ عنه: "يا أيها الساحر أي يا أيه العالم، وكان الساحر فيهم عظيمًا يوقرونه".
وذلك أن الله تعالى حينما بعث موسى إلى فرعون وقومه وكذبوه أنزل عليهم عقوبات الطوفان والجراد والقمل والضفادع وغير ذلك، وكلما جاءت آية وعقوبة جاءوا إلى موسى يتلطفون له ويطلبون رفعها عنهم، فيرفع عنهم العذاب، فيعودون إلى عصيانهم وكفرهم، حتى أهلكهم ﷲ بالغرق.. والله أعلم.