"يا أيها الساحر".. ماذا كان يقصد قوم فرعون بها عندما وقع عليهم الرجز؟

ففي الآية 49 من سورة "الزخرف" يقول الله عز وجل: "وَقَالُوا۟ یَـٰۤأَیُّهَ ٱلسَّاحِرُ ٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهۡتَدُونَ"، يظن بعض الناس أن قول قومِ فرعون لموسى يا أيه الساحر مسبة له وشتيمة، والصواب أن الساحر عندهم يعني العالم، ولم يكن السحر عندهم ذمًا، قال ابن عباس رضي ﷲ عنه: "يا أيها الساحر أي يا أيه العالم، وكان الساحر فيهم عظيمًا يوقرونه".