يتبعها 90 مليون منتسب.. "آل الشيخ" يلتقي رئيس أكبر جمعية إسلامية في العالم بجاكرتا

من جانبه قال رئيس جمعية نهضة العلماء بجمهورية إندونيسيا الشيخ يحيى خليل تثقوف: إن المملكة العربية السعودية تربطها بإندونيسيا روابط قوية وتاريخية، ولديها مكانة كبيرة في قلوب العالم الإسلامي؛ حيث لا يمكن أن يكون هناك قضية تخص الإسلام والمسلمين إلا ونجد المملكة دائمًا تسعى لحلها، والحل دائمًا يكون عن طريقها، منوهًا بما تحظى به المملكة من مكانة مرموقة ليس فقط عند الدول الإسلامية بل عند جميع دول العالم.