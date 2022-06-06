يتجاوز عمر بعضها 170 عامًا.. 50 كاميرا بمهرجان أفلام السعودية بمركز "إثراء"

بدأ "القطان" بالبحث الدائم عن الكاميرات القديمة؛ متوسعًا في التنقيب عنها؛ لكثرة المعلومات التي اطلع عليها منذ بداية نشأتها وظهورها للعالم عام 1800م، أي منذ أن قام توماس جوود بالمحاولة الأولى للتصوير المنقط، متابعًا رحلة البحث والاستكشاف؛ إشباعًا لرغبته وهوايته التي بدأت نواتها عام 2005م، إلى أن أصبح لديه متحف خاص بمثابة معلم يستحوذ على اهتمام المهرجانات الدولية والمحلية؛ فضلًا عن الزيارات التي يحظى بها المتحف مع العديد من الزائرين كالوفود الخارجية وهواة الكاميرات والتصوير.