يتجمع الكبار والصغار للذهاب لقطفه.. فصل الصيف بداية إثمار فاكهة الكباث بجازان

ويعد غالبية سكان منطقة جازان، "الكباث" فاكهتهم الموسمية المفضلة، ويكون الإقبال عليها كبيرًا من الجميع، وكنوع من الترفيه يتجمع الكبار والصغار للذهاب لقطفه؛ فمنهم من يبيعها ومنهم من يهديها للأهل والأصحاب؛ فيما ينتشر هذه الأيام باعة الكباث بكثرة على الطرق السريعة بعد قطفها وتنظيفها؛ حيث تتراوح قيمته من 20 ريالًا إلى 35 ريالًا حسب الكمية.