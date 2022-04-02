"يتضرعون وأنت الرحيم".. شاهد المعتمرين بصحن الطواف فجر أول أيام رمضان

وقدّمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والوقائية والتشغيلية الهادفة إلى توفير بيئة صحية وآمنة تعين القاصدين على أداء مناسكهم في أجواء روحانية آمنة، ومن هذه الخدمات الإشراف على الساحات، وعمليات التطهير والتعقيم وخدمات التنقل وخدمات الوكالة المقدمة على أبواب المسجد الحرام وعمليات غسل كامل المسجد الحرام، وتطهيره وتعقيمه بـ (١٠) غسلات يومياً عبر أكثر من (٤٠٠٠)عامل وعاملة و130 ألف لتر من المطهرات و2500 لتر يومياً من أجود أنواع المعطرات، واستخدام قرابة (35 ألف لتر) من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والسجاد، كما فُرِشَ البيت العتيق بـ(25000) سجادة، واستخدام (١١ روبوتاً) ذكياً لتعقيم المسجد الحرام.