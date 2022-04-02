"يتضرعون وأنت الرحيم".. شاهد المعتمرين بصحن الطواف فجر أول أيام رمضان
أظهرت لقطات فيديو ازدحام المعتمرين في صحن الطواف، فجر اليوم السبت، في فجر أول أيام شهر رمضان المعظم.
وتظهر لقطات بثّتها قناة الإخبارية، اليوم، تحت عنوان "يتضرعون وأنت التواب الرحيم" ازدحام معتمري الداخل والخارج في صحن الطواف وسط بيئة صحية وآمنة.
وكان قد أدَّى المصلون اليوم صلاة العشاء وأول صلاة تراويح في المسجد الحرام في أولى ليالي شهر رمضان المبارك لهذا العام بعد رفع الإجراءات الاحترازية، وذلك في أجواء روحانية وإيمانية مفعمة بالخشوع، وسط تكامل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام .
وقدّمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والوقائية والتشغيلية الهادفة إلى توفير بيئة صحية وآمنة تعين القاصدين على أداء مناسكهم في أجواء روحانية آمنة، ومن هذه الخدمات الإشراف على الساحات، وعمليات التطهير والتعقيم وخدمات التنقل وخدمات الوكالة المقدمة على أبواب المسجد الحرام وعمليات غسل كامل المسجد الحرام، وتطهيره وتعقيمه بـ (١٠) غسلات يومياً عبر أكثر من (٤٠٠٠)عامل وعاملة و130 ألف لتر من المطهرات و2500 لتر يومياً من أجود أنواع المعطرات، واستخدام قرابة (35 ألف لتر) من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والسجاد، كما فُرِشَ البيت العتيق بـ(25000) سجادة، واستخدام (١١ روبوتاً) ذكياً لتعقيم المسجد الحرام.
وفي مجال سُقيا ماء زمزم تواصل الوكالة جهودها الخاصة بأعمال السُقيا، حيث قامت بتوزيع أكثر من (25000) حافظة ماء زمزم موزعة في أرجاء المسجد الحرام، وتشغيل 2500 مشربية بالتوسعة الشمالية الثالثة، وتأمين مصلى الجنائز والمكبرية بالأعداد الكافية من عبوات ماء زمزم، ومتابعة توزيع العبوات في صحن المطاف للمعتمرين، وتعقيم حقائب وحافظات العبوات والعربات.