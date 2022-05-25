يُحسّن جودة الحياة ويُعمّق التواصل الحضاري.. ما أهمية المجمع الملكي للفنون سعوديًّا ودوليًّا؟

وعلى الصعيد الدولي سيُبرز المجمع الدور الحضاري والإنساني للثقافة السعودية ودورها في تعزيز القواسم الحضارية والمشتركات الإنسانية، من خلال متحف الثقافات العالمية الذي سيشيد في المجمع، وعبر المنشآت الثقافية السالف الإشارة إليها أيضًا؛ وبذلك سيتحول المجمع إلى أداة من أدوات القوة الناعمة للمملكة التي تطرح من خلالها نموذجها الحضاري والإنساني، وتؤثر في غيرها من الشعوب والثقافات، وتعمق في الوقت نفسه من التقارب بين الشعب السعودي وغيره من الشعوب في العالم عبر المشتركات الإنسانية التي تمثل جسورًا للتواصل والتفاهم فيما بينها.