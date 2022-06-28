يحفز المنظومة وينميها.. ما أهداف ومزايا نظام الشركات الجديد؟

ومن حيث الاختصاص، ووفقاً لوزارة التجارة، فإن نظام الشركات الجديد، ينظم كل الأحكام المتعلقة بالشركات سواءً الشركات التجارية، والشركات غير الربحية، والشركات المهنية؛ لضمان توافر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة، باتخاذ أحد الأشكال الآتية: شركة التضامن، أو شركة التوصية البسيطة، أو شركة المساهمة، أو شركة المساهمة المبسطة، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وفي ضوء هذا التنظيم، فإن النظام يُسهم في تحفيز المنظومة التجارية وتنميتها، كما يمتاز بالمرونة العالية في حماية الشركات، ويُمكّن القطاع الخاص.