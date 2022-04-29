"يزيد" أعاد طفلة لأمها الهولندية.. "الكشافة بالحرم".. جراح تضمد ودموع تمسح

ومن تلك المواقف التي تم رصدها، مساء أمس، فقد فقدت أم هولندية لطفلتها ليستطيع الكشاف يزيد الراجحي من إعادتها لها في وقت وجيز وسط دعوات من تلك المعتمرة الهولندية التي تعود لأصول عربية، والتي قالت إنها تاهت هي الأخرى في الحرم قبل 5 سنوات وتحديدًا عام ،2017 وأضافت من أعادني لأسرتي كشاف ومن أعاد لي ابنتي هذا المساء كشاف أيضًا.